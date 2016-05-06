İDLİB'TE REJİM MÜLTECİ KAMPINI VURDU
Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib’in Sarmada kasabasına yakın Kamune mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 28’e yükseldi.
Onlarca kişinin de yaralandığı saldırıda çok sayıda çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bu arada yaralılardan bazılarının tedavi için sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirtildi.
Rejim güçlerinin Halep, İdlib ve Lazkiye bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılardan kaçan halk Sarmada kasabası yakınlarındaki Kamune çadır kentine yerleşmişti.
Söz konusu saldırı Suriye rejimi ile muhalif grupların, Rusya ve ABD'nin baskısı sonucu Halep'te ilan ettiği 48 saatlik ateşkes anlaşmasından sonra meydana geldi.
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