Abdülkadir Selvi , Melih Gökçek'in Yerine Gelecek İsmi Açıkladı: Veysel Tiryaki
İdlib'te Önemli Gelişme! Tsk Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu
Meyveli Gazoz İlk Kez Ötv'ye Tabi Oldu
Kerkük'ten Büyük Kaçış, Rus Uydusu Tarafından Böyle Görüntülendi
Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü İle Tır Çarpıştı: 23 Yaralı
Eski Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, Yoğun Bakıma Alındı
Avrupa Liginde Fener'i Eleyen Vardar, Şimdi Tanınmaz Halde
Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor
Türkiye İle Müzakereler Kesilsin Diyen Merkel, Ab Zirvesinde Yalnız Kaldı
İstifası İstenen Balıkesir Belediye Başkanı Bırakma Mesajı Verirken, Erdoğan Posteri Asmadı
15 Temmuz Gecesine Ait İlk Kez Yayınlanan Görüntüler! Akın Öztürk, Üniformasıyla Kamerada
Ukrayna'da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada!
Yardımcısı Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Barzani'den İlk Yorum: Karar Siyasi!
Feneri Eleyen Vardar, İspanyol Rakibinden Yarım Düzine Gol Yedi
Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi
Hollanda Fetö'cülere Kucak Açtı, Sığınma Taleplerini Kabul Ediyor!
Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Nuri Yönver Evinde Ölü Bulundu
Barzani Yönetimi Duyurdu: Kerkük'ten 57 Bin Sivil Göç Etti
Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu
Mhp'li Yalçın: Gerçekler Ortaya Çıkarsa Davutoğlu Mahcup Olur

İdlib'te Önemli Gelişme! TSK Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu

İDLİB'TE ÖNEMLİ GELİŞME! TSK DUYURDU: 1 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU

TSK, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : İdlib'te Önemli Gelişme! Tsk Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu(9/10)5

TSK'dan İdlib operasyonuyla ilgili önemli açıklama geldi. TSK'dan yapılan duyuruda, "1 numaralı gözlem noktası tesis edildi." denildi.

İdlib'de diğer gözlem noktaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYONLARDA 45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İdlib  Te  Önemli  Gelişme  Tsk  Duyurdu  1  Numaralı  Gözlem  Noktası  Oluşturuldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER