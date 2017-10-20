İDLİB'TE ÖNEMLİ GELİŞME! TSK DUYURDU: 1 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU
TSK, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu.
TSK'dan İdlib operasyonuyla ilgili önemli açıklama geldi. TSK'dan yapılan duyuruda, "1 numaralı gözlem noktası tesis edildi." denildi.
İdlib'de diğer gözlem noktaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
OPERASYONLARDA 45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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