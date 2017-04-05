Katil Esad, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Esad rejimin dün İdlib’e düzenlediği ve çoğu çocuk yaklaşık 100 insanı feci şekilde öldüren kimyasal saldırının ardından bu sabah saatlerinde de yeni hava saldırıları düzenlediği öğrenildi.



İdlib'de dünyayı ayağa kaldıran kimyasal saldırının ardından bu sabah yeni hava saldırıları düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az beş kez uçakların sorti yaptığını bildirdi.



"İDLİB'TE SARİN GAZI KULLANILDI"







ABD'li yetkililer, Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer çok sayıdaki kişinin ölümüne neden olan kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ifade etti.