Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

idlib'e yeni hava saldırıları!

İDLİB'E YENİ HAVA SALDIRILARI!

Katil Esad, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Esad rejimin dün İdlib’e düzenlediği ve çoğu çocuk yaklaşık 100 insanı feci şekilde öldüren kimyasal saldırının ardından bu sabah saatlerinde de yeni hava saldırıları düzenlediği öğrenildi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:22
Puan Ver : İdlib'e Yeni Hava Saldırıları!(8/10)11


İdlib'de dünyayı ayağa kaldıran kimyasal saldırının ardından bu sabah yeni hava saldırıları düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az beş kez uçakların sorti yaptığını bildirdi.



"İDLİB'TE SARİN GAZI KULLANILDI"



ABD'li yetkililer, Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer çok sayıdaki kişinin ölümüne neden olan kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ifade etti.










Etiketler: İdlib  E  Yeni  Hava  Saldırıları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER