Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarını oluşturmaya başladı. İlk gözlem noktaları, PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesi sınırındaki ilçelerde oluşturuluyor.

İLK ÖNCE KEŞİF HEYETİ GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ardından İdlib'de görev yapacak askerlerin konuşlanacağı alanları belirlemek ve hazırlık yapmak üzere, bölgeye 8 Ekim'de keşif heyeti göndermişti.

33 ARAÇLIK KONVOYLA GEÇİLDİ

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre hazırlıkların tamamlanmasının ardından, önceki geceden itibaren, İdlib'de konuşlanma faaliyetine başlandı. İlk etapta 33 araçlık bir konvoy Suriye'nin Bab el Hawa Sınır Kapısı'ndan geçerek 5 kilometre ilerledi. İlk gruptaki Türk askerleri Atme kasabasının Salva Köyü'nde ve Halep kırsalındaki Tamura'da konuşlandı.

MUHALİFLERİN BÖLGESİNDE

TSK'nın, Rusya ve İran ile Astana zirvesinde varılan anlaşma uyarınca, İdlib merkezinde 10 ila 15 gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Anlaşmaya göre, İdlib'de sorumluluğu Türkiye ile Rusya paylaştı. Türk askeri radikal muhaliflerin kontrolündeki kent merkezinde, Rus askerleri ise rejim güçlerinin kontrolündeki İdlib'in güney sınırında ve kent merkezi dışında gözlem noktaları oluşturacak. Böylece Türkiye ile Rusya, diyalog içinde bulunduğu güçleri çatışmadan uzak tutacak.

KENT MERKEZİNDE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK

Kent merkezinde bir koordinasyon merkezi de kurulacak. Bu merkezde Türkiye, Rusya ve İran'dan irtibat subayları görev yapacak. Rusya, bölgenin havadan kontrolünü de sağlayacak. Gelişmeler ve muhalifler ile rejim güçleri arasında yaşanacak olası gerginlikler koordinasyon merkezinde anında değerlendirilerek ateşkesin sürekliliği sağlanacak. Ateşkesin korunamaması halinde, İdlib'den Hatay'a doğru büyük bir göç hareketi yaşanmasından endişe ediliyor.

ASKER AFRİN'E SET ÇEKİYOR

TSK ilk olarak İdlib kuzeyine konuşlanarak, PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesinden yönelebilecek olası saldırılara karşı set çekmeyi hedefliyor. Bu amaçla, öncelikli olarak kuzeyde Atme, Salva, Daret İzze, Kaptan El Cebel ve Anadan hattında gözlem noktaları oluşturulacak.

TSK, İdlib'in kuzeyinde gözlem noktaları oluşturmasının ardından kentin güneyine ilerleyecek. Buna yönelik olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komando birlikleri, ambulans, askeri araçlar ve konteynerler Hatay'a ulaştı. Türk askerinin Armanaz, Al Atarib, Cisr el Şugur, Abu Ad Duhur, Maarat al Numan, Han Şaykhun ve Murak ilçelerinde gözlem noktaları oluşturması değerlendiriliyor.

AKDENİZ'E AÇILMA PLANINA DARBE

Ankara, İdlib'deki garantörlük görevini aynı zamanda PYD/YPG'nin Irak'tan Akdeniz'e uzanan koridor oluşturma planını engellemeye yönelik bir girişim olarak da görüyor. PYD/YPG Akdeniz'e ulaşmak için İdlib'i işgal etmeye hazırlanıyordu. İdlib'in kontrol altına alınmasıyla, PYD/YPG unsurları Afrin'de sıkıştı. Zamanla bu bölgenin ve doğuda Münbiç'in PKK uzantısı terör unsurlarından temizlenmesi için operasyonlara başlanacak.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada