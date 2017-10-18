Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışları yarından itibaren başlayacak.

3 AĞUSTOS'TA KAPATILMIŞTI

3 Ağustos'ta Türkiye sınırı yakınında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı, insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi taşıyanların dışındaki nakliyatlara kapatılmıştı.

İDLİB'E AÇILAN SINIR KAPISI

Ticari tırların çıkış yasağı ile birlikte malzeme kısıtlaması da kaldırıldı. Cilvegözü sınır kapısı Türkiye'nin İdlib'e açılan sınır kapısı olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

ASKERİ İNTİKALİN ARDINDAN AÇILIYOR

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışları yarın itibarıyla yeniden başlayacak. 2,5 aydır kapalı olan sınır kapısının, İdlib'e başlatılan askeri intikalin ardından açılıyor olması da dikkat çeken başka bir özellik.

Kaynak: haberinburada