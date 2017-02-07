

Suriye'nin kuzeybatısında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi.



İdlib sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, Rusya'ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar, "İdlib'in Kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu." dedi.



Saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 18 sivilin yaralandığını kaydeden Ulvan, sivil savunma ile sağlık ekiplerinin yaralıları saldırı bölgesinden çıkarttığını dile getirdi.







Olayda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Ulvan, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu vurguladı.



Suriye'de rejime ait savaş uçakları, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken, Rusya'ya ait uçakların birçoğu aynı anda havalanarak saldırı gerçekleştirebiliyor.







kaynak:habertürk