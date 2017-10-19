Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon siper örülüyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ BARİYERLER ÖRÜLDÜ

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de sürdü. Sınır hattındaki askeri iş makinelerinin gün boyunca mevzi kazdıkları görüldü. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilen obüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu dikkat çekti.Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon bariyerleri örüldü.

Kaynak: haberinburada