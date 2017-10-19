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İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
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İdlib sınırında dikkat çeken önlem: Kurşun geçirmez siperler örülüyor

İDLİB SINIRINDA DİKKAT ÇEKEN ÖNLEM: KURŞUN GEÇİRMEZ SİPERLER ÖRÜLÜYOR

İdlib'e askeri intikal sonrası Hatay'ın Suriye sınırında bazı bölgelere iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon siperler örülmeye başlandı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon siper örülüyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ BARİYERLER ÖRÜLDÜ

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de sürdü. Sınır hattındaki askeri iş makinelerinin gün boyunca mevzi kazdıkları görüldü. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilen obüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu dikkat çekti.Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon bariyerleri örüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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