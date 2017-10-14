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İdlib sınırına bu kez Leopar tankları için kurtarıcı sevk edildi

İDLİB SINIRINA BU KEZ LEOPAR TANKLARI İÇİN KURTARICI SEVK EDİLDİ

İdlib'de başlayan operasyon kapsamında sınıra leopar tankı kurtarma aracı sevk edildi. Leopar tankları İdlib'deki operasyonda önemli yer tutuyor.

Tarih : 14 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : İdlib Sınırına Bu Kez Leopar Tankları İçin Kurtarıcı Sevk Edildi(9/10)5

TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için başlattığı askeri intikal kapsamında bölgeye fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı sevk edildi.

LEOPAR TANKI KURTARICILARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi'ne jandarma eskortluğunda tırlarla bir adet fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı getirildi. Leopar tankları İdlib operasyonunda önemli yer tutuyor.

Mahalledeki çocuklar askeri araçları Türk bayraklarıyla karşıladı.ARAÇLAR İDLİB İNTİKALİNDE KULLANILACAK

Mahallede tırlardan indirilen obüs ve leopar tank kurtarıcı daha sonra sınıra sıfır noktaya hareket etti. Askeri araçların İdlib intikalinde kullanılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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