İDLİB SINIRINA BU KEZ LEOPAR TANKLARI İÇİN KURTARICI SEVK EDİLDİ
İdlib'de başlayan operasyon kapsamında sınıra leopar tankı kurtarma aracı sevk edildi. Leopar tankları İdlib'deki operasyonda önemli yer tutuyor.
TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için başlattığı askeri intikal kapsamında bölgeye fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı sevk edildi.
LEOPAR TANKI KURTARICILARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi'ne jandarma eskortluğunda tırlarla bir adet fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı getirildi. Leopar tankları İdlib operasyonunda önemli yer tutuyor.
Mahalledeki çocuklar askeri araçları Türk bayraklarıyla karşıladı.ARAÇLAR İDLİB İNTİKALİNDE KULLANILACAK
Mahallede tırlardan indirilen obüs ve leopar tank kurtarıcı daha sonra sınıra sıfır noktaya hareket etti. Askeri araçların İdlib intikalinde kullanılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul Üzerinde 8 Saat Tur Attılar! Uçakta Baygın Yolcu Paniği
- Mhp Lideri Devlet Bahçeli'nin Askerlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı
- 200 Kişi İle Çıkarma Yapacağız Diyen Alperenler, Kerkük'e Ulaştı
- Nuruosmaniye'nin Altı Sanat Galerisi Çıktı! Temeldeki Kuyu Mühendisleri Bile Şaşırttı
- Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
EKONOMİ HABERLERİ
- Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
- 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
- Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
- Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
- Dikkat! İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
- Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
- İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar