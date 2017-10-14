TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için başlattığı askeri intikal kapsamında bölgeye fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı sevk edildi.

LEOPAR TANKI KURTARICILARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi'ne jandarma eskortluğunda tırlarla bir adet fırtına obüsü ve leopar tank kurtarıcı getirildi. Leopar tankları İdlib operasyonunda önemli yer tutuyor.

Mahalledeki çocuklar askeri araçları Türk bayraklarıyla karşıladı.ARAÇLAR İDLİB İNTİKALİNDE KULLANILACAK

Mahallede tırlardan indirilen obüs ve leopar tank kurtarıcı daha sonra sınıra sıfır noktaya hareket etti. Askeri araçların İdlib intikalinde kullanılması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada