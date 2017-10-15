İDLİB OPERASYONU KAPSAMINDA SURİYE SINIRINDA MEVZİLER KAZILMAYA BAŞLANDI
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi. İş makineleri sınır hattı boyunca mevzi kazdı.
ARAÇLAR SINIR BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ
İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.
GÖZLEM FAALİYETLERİ 12 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti. Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.
MUHALİFLERLE REJİMİN ÇATIŞMASINI ENGELLEYECEKLER
Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.
İDLİB-AFRİN-HALEP KIRSALINA HÂKİM BÖLGE
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD'nin kontrolündeki İdlib'de bulunan Bereket Dağı'na İleri Destek Birlik Komutanlığı (İDBK) kuruyor. Askerlerin her türlü ihtiyaçları karşılanacak, özel bölümlere sahip konteyner kent kurulacak. Bereket Dağı, İdlib-Afrin-Halep kırsalına hâkim bir yer olduğu için önem taşıyor.
AFRİN KUŞATILIYOR
Bereket Dağı'nda kurulacak İDBK'nın 10 gün içinde tamamlanarak tam devreye girmesi planlanıyor. Böylece TSK aynı zamanda, PYD hâkimiyetindeki Afrin bölgesinden olası bir sızmaya karşı anında müdahale edecek gücü Bereket Dağı'na yerleştirmiş olacak. Afrin sınır hattında Kaptan El Cebel, Dar Ta İzzah'ta da gözlem noktaları kurulması planlanıyor. Bu sayede Afrin bölgesi TSK tarafından kuşatılmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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