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İdlib Harekatı İçin Devamı Gelecek Diyen Erdoğan'a Bahçeli'den Destek: Yanındayız

İDLİB HAREKATI İÇİN DEVAMI GELECEK DİYEN ERDOĞAN'A BAHÇELİ'DEN DESTEK: YANINDAYIZ

İdlib harekatıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Erdoğan kararlı bir davranış içerisinde, MHP olarak yanındayız." dedi. Erdoğan açıklamasında, ciddi bir harekat var, devamı gelecek." demişti.

Tarih : 07 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : İdlib Harekatı İçin Devamı Gelecek Diyen Erdoğan'a Bahçeli'den Destek: Yanındayız(6/10)2

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib harekatı ile ilgili "Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam etttiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" diye konuştu.

"MHP, CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDADIR"

Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve oradaki vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri almış ve bunun devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bizimle de paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor ve kararlı bir davranış içinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam etttiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: CİDDİ BİR HAREKAT VAR, DEVAMI GELECEK

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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