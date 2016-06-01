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idil'e sızmaya çalışan teröristlerle çatışma

İDİL'E SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA

Şırnak'ın İdil ilçesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 2 güvenlik görevlisi yaralandı, çok sayıda terörist öldürüldü. Çatışmaların halen sürdüğü belirtildi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:27
Puan Ver : İdil'e Sızmaya Çalışan Teröristlerle Çatışma(5/10)5


Şırnak'ın İdil ilçesine sızmaya çalışan PKK'lı bir grup ile güvenlik güçleri arasında sabah erken saatlerinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre; 2 güvenlik görevlisi yaralandı, çok sayıda PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma halen devam ediyor.








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