Şırnak'ın İdil ilçesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 2 güvenlik görevlisi yaralandı, çok sayıda terörist öldürüldü. Çatışmaların halen sürdüğü belirtildi.



Şırnak'ın İdil ilçesine sızmaya çalışan PKK'lı bir grup ile güvenlik güçleri arasında sabah erken saatlerinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre; 2 güvenlik görevlisi yaralandı, çok sayıda PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma halen devam ediyor.