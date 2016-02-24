

Şırnak'ın İdil ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ederken, Cehennem Deresi'nden bugün ilçe merkezine sızmaya çalışırken tespit edilen kalabalık bir PKK'lı terörist grubunu kobra helikopterler ateş altına aldı. Teröristlere ağır zaiyat verdirildiği, güvenlik güçlerinin bölgede arazi aramasının sürdüğü belirtildi. İdil'de hendeklerin kapatılıp barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 16 Şubat saat 23.00'ten itibaren ilçe merkezi ile Dirsekli Köyü'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaklaşık 4 bin polis ve jandarma özel harekat timinin katıldığı operasyonlar devam ediyor.







CEHENNEM DERESİ'NDE OPERASYONU







Bugün sabah erken saatlerinde, İdil'e 6 kilometre mesafede bulunan Cehennem Deresi'nden ilçe merkezine sızmaya çalışan kalabalık bir PKK'lı terörist grubunun tesbit edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kobra helikopterleri ile birlikte özel eğitimli birlikler sevkedildi. İlçe merkezi ile Cehennem Deresi arasındaki önemli noktalarda konuşlanan birlikler sızmaya karşı önlem alırken, kobra helikopterleriyle tespit edilen terörist gruba bomba yağdırdı. Hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama tarama çalışması yaptığı öğrenildi.