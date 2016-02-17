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idil'de yasak başladı

İDİL'DE YASAK BAŞLADI

Şırnak‘ın İdil ilçesi ve Dirsekli köyünde önceki gece saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçeye askeri sevkiyat devam ederken yüzde 90 oranında boşalan İdil'den göç sürüyor...

Tarih : 17 Şubat 2016, 09:26
Puan Ver : İdil'de Yasak Başladı(9/10)8


Şırnak'ın İdil ilçesi ile Dirsekli köyünde önceki gece 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın uygulanacağının açıklamasının ardından ilçede kalan ailelerden bazıları yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerinden ayrıldı.



Sokağa çıkma yasağı söylentileri nedeniyle ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı daha önce kentten ayrılmıştı.

İlçeye askeri sevkiyat sürerken dün Sabah İdil ile Mardin'in Midyat ilçesi Karayolu'nda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.



Camiye bomba

Cizre'de devam eden çalışmalar sonucu ilçenin büyük bölümü patlayıcılardan temizlendi. Güvenlik güçleri, son olarak operasyon sırasında teröristlerle uzun süreli çatışmaların yaşandığı Cudi Mahallesi'nde yer alan Hacı Hayrettin Camii'nde mutfak tüpü ve düdüklü tencerenin içine tuzaklanan dört el yapımı patlayıcı buldu.

Teröristlerin cami içerisine bırakıp kaçtığı mutfak tüpleri ve düdüklü tencerelerin içine tuzaklanan patlayıcılardan 120 kilogram TNT ve Amonyum nitrat çıktı. Genelikle patlayıcılar, olası tuzaklamalara karşı bulundukları yerde imha edilirken caminin zarar görmemesi için güvenlik güçlerince camiden çıkarıldı. Patlayıcıların, güvenli bir bölgede fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, dün sabah saatlerinde Cizre Belediyesi'nde arama yaparak, bazı bilgisayara el koydu. Konya'dan 20 gün önce Cizre'ye gelen 30 doktor, 50 sağlık persenoli ve 10 ambulans, operasyonların sona ermesinin ardından, sokağa çıkma yasağı ilan edilen İdil ilçesine gitti. İdil'e giden ambulanslarının da zırhlı olduğu ve patlamalar karşı dayanıklı olduğu ve zırhlı olması nedeniyle kurşun geçirmediği belirtildi.



Sur'da operasyon

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda iki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca Sur'daki operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 204 olduğu bildirildi.








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