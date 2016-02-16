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İDİL'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ


İDİL'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Tarih : 16 Şubat 2016, 12:21
Puan Ver : İdil'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(7/10)5


ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçe merkezi ve Dirsekli köyünde bugün saat 23.00'ten başlayarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.02.2016 Salı günü saat 23.00'ten itibaren, İlimiz İdil İlçe merkezinde ve Dirsekli Köyü'nde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.



Valilik tarafından İdil ilçesi için beklenen sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar açıklanırken, bugün sabah saatlerindin İdil ile Mardin'in Midyat ilçesi karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



Güvenlik güçleri patlamayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.








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