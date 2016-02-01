İDİL'DE POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI
Edinilen bilgilere göre olay, İdil-Midyat yolu üzerinde meydana geldi. Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, araçta bulunan 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Teröristlerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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