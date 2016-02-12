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idil'de pkk'lılar ambulansa ateş açtı

İDİL'DE PKK'LILAR AMBULANSA ATEŞ AÇTI

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde bugün akaryakıt alan ambulansa PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Tarih : 12 Şubat 2016, 16:38
Puan Ver : İdil'de Pkk'lılar Ambulansa Ateş Açtı(9/10)8


Saldırıda akaryakıt istasyonunda çalışan Abdulbaki Dim, yaralandı. Saldırıya uğrayan ambulanstaki personel yaralıyı alarak hastaneye götürdü. Saldırı bugün saat 12.00 sıralarında İdil İlçesi'nin Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. İdil 112 Acil servise ait bir ambulans Çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gitti. Bu sırada hendek ve barikatların bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nden ambulansa PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşte istasyonda çalışan Abdulbaki Dim yaralanırken, ambulansa da kurşunlar isabet etti. Ambulans personeli saldırının hemen ardından yaralı Dim'i de ambulansa alarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dim, hastanede tedavi altına alınırken, polis saldırıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.








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