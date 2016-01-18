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İDİL'DE HAİN SALDIRI!... 3 ŞEHİT, 4 POLİS YARALI!


İDİL'DE HAİN SALDIRI!... 3 ŞEHİT, 4 POLİS YARALI!
Tarih : 18 Ocak 2016, 09:14
Puan Ver : İdil'de Hain Saldırı!... 3 Şehit, 4 Polis Yaralı!(10/10)10


Akşam saat 23.30 sıralarında İdil İlçesi'nde Yeni Mahalle'de bulunan İdil Belediye binası yakınlarında, yoldan geçen polis zırhlı aracına PKK'lılar tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Teröristler, yola daha önceden döşedikleri patlayıcıyı, polis zırhlı aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada polis zırhlı aracı kullanılmaz hale gelirken, araçta bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 polis yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



3 POLİS ŞEHİT 4 POLİS YARALI



Şırnak'ın İdil İlçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatması sonucu saldırıda 7 polisin yaralandığı öğrenildi. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan polislerden 3'ünün şehit olduğu ileri sürüldü. 4 polisin de tedavisine devam edilirken, İdil'de PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yer yer sabaha kadar sürdü.



İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA SALDIRI



Bu arada eş zamanlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na da roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK'lılar, takviye olarak gelen polis zırhlı araçlarına da roketli saldırılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. İlçedeki bir çok noktada yaşanan çatışmalar devam ederken, Cizre İlçesi'nden çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik görevlisi, takviye olarak İdil'e geldi. Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmalar halen devam ediyor.








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