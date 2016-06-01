O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İDİL'DE ÇATIŞMA; 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


İDİL'DE ÇATIŞMA; 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 01 Haziran 2016, 10:59
Puan Ver : İdil'de Çatışma; 2 Güvenlik Görevlisi Yaralandı, 2 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)9


Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, İdil'e 5 kilometre uzaklıktaki Kuyulu köyündeki  bir evde PKK'lı teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon  düzenlendi.



Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına silahla ateş açarak  karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin açtığı ilk ateşte hafif yaralanan 2 güvenlik görevlisi,  İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.








Etiketler: İdil  De  Çatışma;  2  Güvenlik  Görevlisi  Yaralandı  2  Pkk    Öldürüldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER