İDİL'DE ÇATIŞMA; 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İdil'e 5 kilometre uzaklıktaki Kuyulu köyündeki bir evde PKK'lı teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına silahla ateş açarak karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin açtığı ilk ateşte hafif yaralanan 2 güvenlik görevlisi, İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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