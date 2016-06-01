

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.







Alınan bilgiye göre, İdil'e 5 kilometre uzaklıktaki Kuyulu köyündeki bir evde PKK'lı teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.







Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına silahla ateş açarak karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.







Teröristlerin açtığı ilk ateşte hafif yaralanan 2 güvenlik görevlisi, İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.