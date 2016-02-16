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İDİL'DE ASKERLER STRATEJİK ALANLARA KONUŞLANDIRILIYOR


İDİL'DE ASKERLER STRATEJİK ALANLARA KONUŞLANDIRILIYOR
Tarih : 16 Şubat 2016, 17:53
Puan Ver : İdil'de Askerler Stratejik Alanlara Konuşlandırılıyor(8/10)9


Şırnak'ın İdil ilçesi ile Dirsekli köyünde bugün saat 23.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklamasının ardından, askeri sevkıyat başladı. Cizre ile Mardin yönünden gelen asker konvoylar ilçenin stratejik alanlarına konuşlandırılıyor.



Şırnak Valiliği, İdil ilçe merkezi ve Dirsekli köyünde bugün saat 23.00'ten başlayarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "16.02.2016 Salı günü saat 23.00'ten itibaren, İlimiz İdil İlçe merkezinde ve Dirsekli Köyü'nde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.



Halk ilçeyi boşaltıyor

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Dirsekli köyünde bugün saat 23.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklamasının ardından, ilçede kalan ailelerden bazılarının yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerinden ayrıldıkları görüldü. Sokağa çıkma yasağı söylentileri nedeniyle ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı daha önce kentten ayrılmıştı.



Stratejik alanlarına konuşlandırıldılar

İdil'e bu sabah saatlerinden itibaren askeri sevkiyatlarda sürüyor. Cizre ilçesi ile Mardin yönünden gelen asker konvoylar ilçenin stratejik alanlarına konuşlandırılıyor.








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