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İDİL'DE 8 GÜN ÖNCE YARALANAN POLİS TAYFUN YÜCE ŞEHİT OLDU


İDİL'DE 8 GÜN ÖNCE YARALANAN POLİS TAYFUN YÜCE ŞEHİT OLDU
Tarih : 09 Şubat 2016, 12:44
Puan Ver : İdil'de 8 Gün Önce Yaralanan Polis Tayfun Yüce Şehit Oldu(7/10)6


Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 8 gün önce PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanan polis memuru Tayfun Yüce, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit oldu. Öğretmen nişanlısı Nurşin Güven ile Nisan ayında evlilik hazırlıkları yapan Yüce'nin Adana'nın Ceyhan İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.



Atakent Mahallesi Alanya Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 24 yaşındaki polis memuru, GATA'daki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



Şehit polisin naaşı, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek.



Şırnak'ın İdil ilçesinde 1 Şubat'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanan iki polis memuru, İdil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şırnak Asker Hastanesine, daha sonra da GATA'ya sevk edilmişti.



ŞEHİT OLMASAYDI 2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI



Öğretmen nişanlısı Nurşin Güven ile Nisan ayında evlilik hazırlıkları yapan Yüce'nin Adana'nın Ceyhan İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü. Yüce'nin şehit haberinin gece saatlerinde amca Nazım'a bildirilmesinin ardından acılı baba Tahir Yüce'ye kara haber verildi.



Anne Elif ile baba Tahir Güven, oğullarının şehit haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. 112 ekipleri de gece saatlerinden itibaren şehidin evinin önünde nöbet bekledi. Belediye tarafından da sokak Türk bayraklarıyla süslenip taziye çadırı kuruldu.








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