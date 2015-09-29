

İdil'in Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gece saat 03.00 sıralarında bir grup terörist, roketatar ve otomatik silahlarla saldırdı. Atılan roketatar mermilerinden biri nöbetçi kulübesine isabet ederken, bir çok noktadan komutanlık binasına otomatik silahlarla ateş açıldı.







Jandarma Komutanlığ'ndaki askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı binası önüne gelen çok sayıda zırhlı askeri ve polis araçları da teröristlere anında karşılık verdi. Ardından teröristler ara sokaklara kaçtı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. İlçede operasyonlar sürüyor