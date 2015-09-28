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idil fırat ile engin öztürk el ele

İDİL FIRAT İLE ENGİN ÖZTÜRK EL ELE

Sürpriz bir aşka yelken açan İdil Fırat ile Engin Öztürk, ilk kez görüntülendi. Çift, bayram tatili dönüşü havalimanında el ele objektife yansıdı.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:57
Puan Ver : İdil Fırat İle Engin Öztürk El Ele(6/10)5


Ünlü avukat Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile oyuncu Engin Öztürk, aşk haberlerinin basına yansımasından tam bir ay sonra birlikte görüntülendi. Bayram tatilini beraber geçiren genç çift, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektife yansıdı. Havalimanından el ele ayrılan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, soruları yanıtsız bıraktı.








Etiketler: İdil  Fırat  İle  Engin  Öztürk  El  Ele    haber

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