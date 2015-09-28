İDİL FIRAT İLE ENGİN ÖZTÜRK EL ELE
Sürpriz bir aşka yelken açan İdil Fırat ile Engin Öztürk, ilk kez görüntülendi. Çift, bayram tatili dönüşü havalimanında el ele objektife yansıdı.
Ünlü avukat Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile oyuncu Engin Öztürk, aşk haberlerinin basına yansımasından tam bir ay sonra birlikte görüntülendi. Bayram tatilini beraber geçiren genç çift, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektife yansıdı. Havalimanından el ele ayrılan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
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