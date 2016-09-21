Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevin Girasun'un...



Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevin Girasun'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, bugün Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atandı