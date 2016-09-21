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idil belediyesi'ne kayyum atandı

İDİL BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevin Girasun'un...

Tarih : 21 Eylül 2016, 12:54
Puan Ver : İdil Belediyesi'ne Kayyum Atandı(0/10)


Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevin Girasun'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, bugün Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atandı








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