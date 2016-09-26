İDİL BELEDİYE BAŞKANI ASLAN TUTUKLANDI
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılan, ardından gözaltına alınan Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Muhdi Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından dün gece adliyeye çıkarıldı. Aslan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Aslan, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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