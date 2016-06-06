İDEAL CİNSEL İLİŞKİ SÜRESİ NE KADAR?
İdeal cinsel ilişki süresinin ne kadar olması gerektiğini Avustralya'nın en eski üniversitelerinden Queensland Üniversitesi'nden psikolog Dr. Brendan Zietsch açıkladı.
Avustralya'nın en eski üniversitelerinden Queensland Üniversitesi'nden psikolog Dr. Brendan Zietsch, yaptığı açıklamada cinsel ilişki süresinin 33 saniye ile 44 dakika arasında olabileceğini, ortalama ilişki süresinin 5.4 dakika olduğunu belirtti.
TÜRKLERİN CİNSEL İLİŞKİ SÜRESİ 3.7 DAKİKA SÜRÜYOR
Türkiye'den çiftlerin bilgilerinin de yer aldığı açıklamada, Türklerin cinsel ilişki süresinin İngiltere, ABD, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerle kıyaslandığında daha kısa olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre Türklerin cinsel ilişki süresi 3.7 dakika sürüyor. Zietsch, "Cinsel ilişkinin uzun sürmesi konusunda neden bu kadar takıntılıyız? Mesela yemek yemeyi de çok seviyoruz. Ancak bir yemeği 5 dakika boyunca çiğnemiyoruz." dedi.
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