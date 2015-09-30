

Akıllı telefonların su geçirmez özelliğe sahip olaması halen tartışılırken Apple'a yakın kaynaklar iPhone 7'ni su geçirmez olacağını belirtiyorlar.



Su geçirmez telefonlar uzun zamandır hayatımızda ama bunun tasarımla bütünleşmesini Sony Xperia Zile gördük. Her yeni telefonu ile daha da kabul edilebilir bir noktaya gelen su geçirmezlik özelliği ise son dönemde daha fazla konuşmaya başlandı. Sony'nin sunduğu kısıtlı garanti telefonların suya karşı mı yoksa damlamaya karşı mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Havuzda kullanmayın; tuzlu su garanti dışı kalmasına sebep olur gibi ibareler ile korkutulan tüketiciler için su geçirmezlik özelliğinin son dönemde “özellik” olmaktan çıktığına şahit oluyoruz.



Apple‘a yakın kaynaklariPhone 7‘nin su ve toz geçirmez özelliğe sahip olacağını belirtiyorlar. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir videoApple‘ın iPhone 6S‘te de bu izolasyonu kullandığını ortaya çıkartıyor ama bu izolasyonun sertifika şeklinde olmaması telefonların su ve toz geçirmez özelliğine sahip olmamasını sağlıyor.



iPhone 7′de su geçirmez özelliğinin kullanışlı olup olmayacağının takdirini ise sizin görüşlerinize bırakıyoruz. Birçok kullanıcının iPhone‘larını kapak ve jelatinle koruduğu düşünülürse bu donanımın ekstradan bir maliyetten başka bir işe yaramayacağını düşünüyoruz. Apple‘ın iP68yerine kendi standardını oluşturacağını öngörmek ise hayalperestlik olmayacaktır…



iPhone 6s'te ısınma sorunu!