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İddaa şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM

İddaa Spor Toto Süper Ligdeki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Favori olarak Galatasaray'a 2,60 oran verilirken, Fenerbahçe'nin oranı 2,90 olarak belirlendi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

iddaa, şampiyonluk favorisi olarak 2,60 orandan Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray için açılan bir öncesi oran ise 2,15'di. Fenerbahçe'nin oranı 3,40'dan 2,90'a düşerken, Beşiktaş'ın oranı 3,75'den 4,20'ye çıktı.

Lig lideri Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,80'den 3,10'a geriledi.

İşte iddaa'da açılan yeni oranlar...

GALATASARAY

Eski oran: 2,15

Yeni oran: 2,60

FENERBAHÇE

Eski oran: 3,40

Yeni oran: 2,90

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 3,75

Yeni oran: 4,20

BAŞAKŞEHİR

Eski oran: 3,80

Yeni oran: 3,10

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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