İddaa Spor Toto Süper Ligdeki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Favori olarak Galatasaray'a 2,60 oran verilirken, Fenerbahçe'nin oranı 2,90 olarak belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

iddaa, şampiyonluk favorisi olarak 2,60 orandan Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray için açılan bir öncesi oran ise 2,15'di. Fenerbahçe'nin oranı 3,40'dan 2,90'a düşerken, Beşiktaş'ın oranı 3,75'den 4,20'ye çıktı.

Lig lideri Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,80'den 3,10'a geriledi.

İşte iddaa'da açılan yeni oranlar...

GALATASARAY

Eski oran: 2,15

Yeni oran: 2,60

FENERBAHÇE

Eski oran: 3,40

Yeni oran: 2,90

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 3,75

Yeni oran: 4,20

BAŞAKŞEHİR

Eski oran: 3,80

Yeni oran: 3,10

Kaynak: haberinburada