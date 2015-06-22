İDAM MAHKUMUNDAN İNANILMAZ DİRENİŞ
İran'da idama mahkum edilen bir mahkum infaz edilmek üzere çıkarıldığı idam sehpasında dakikalarca direndi, çevresinde ne varsa tekmeleyerek devirdi, en sonunda kelepçesini kırmayı başardı ve cellatlarını da epeyce hırpaladı.
İran'da idama mahkum edilen bir mahkum infaz edilmek üzere çıkarıldığı idam sehpasında dakikalarca direndi, çevresinde ne varsa tekmeleyerek devirdi, en sonunda kelepçesini kırmayı başardı ve cellatlarını da epeyce hırpaladı.İran'ın hangi kentinde çekildiği ve mahkumun hangi suçtan idama mahkum edildiği bilinmemekle birlikte, geceyarısı gerçekleştirildiği anlaşılan infaz epeyce ilginç ve bir o kadar da yürekleri sızlatan bir yaşam mücadelesine sahne oldu.
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