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idam çıkışı: işte er meydanı, işte tbmm

İDAM ÇIKIŞI: İŞTE ER MEYDANI, İŞTE TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam için "İşte er meydanı, işte TBMM" çıkışında bulunurken CHP'ye ve Muharrem İnce'nin Ekmeleddin İhsanoğlu eleştirilerine yanıt verdi

Tarih : 09 Mayıs 2017, 12:08
Puan Ver : İdam Çıkışı: İşte Er Meydanı, İşte Tbmm(9/10)11


 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.  Bahçeli, konuşmasında CHP'deki parti içi tartışmalar için "CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır" derken, Muharrem İnce'nin Ekmeleddin İhsanoğlu hakkındaki açıklamalarına yönelik soruya "Ekmeleddin Bey partimizin milletvekilidir. Nasıl aday olduğu da bellidir. Önce genel başkanlarına sorsun, biraz da ince davransın" yanıtını verdi.



İDAM ÇIKIŞI



İdam cezası konusunda açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Vatan hainlerine ceza ise ceza idam ise idam. İşte er meydanı, işte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynı noktadayız" dedi.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;



Türkiye yüklerinden kurtulmalı, yeni hükümet sistemi ile kuruluş ruhunu canlandırmalıdır. Her alanda kalıcı ve kapsayıcı uzlaşma zemini oluşmalıdır.



 



kaynak:habertürk








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