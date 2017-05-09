

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında CHP'deki parti içi tartışmalar için "CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır" derken, Muharrem İnce'nin Ekmeleddin İhsanoğlu hakkındaki açıklamalarına yönelik soruya "Ekmeleddin Bey partimizin milletvekilidir. Nasıl aday olduğu da bellidir. Önce genel başkanlarına sorsun, biraz da ince davransın" yanıtını verdi.







İDAM ÇIKIŞI







İdam cezası konusunda açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Vatan hainlerine ceza ise ceza idam ise idam. İşte er meydanı, işte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynı noktadayız" dedi.







Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;







Türkiye yüklerinden kurtulmalı, yeni hükümet sistemi ile kuruluş ruhunu canlandırmalıdır. Her alanda kalıcı ve kapsayıcı uzlaşma zemini oluşmalıdır.







kaynak:habertürk