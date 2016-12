Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grubundan yükselen "İdam isteriz" sloganları üzerine, "Şehitlerimizin kanını döken herkesten hesap sorulacak. Hesabı sorarken intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz, Türk adaleti hesap soracak. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. İdam bir sefer ölümdür ama ölümden daha büyük ölümler var onlar için" dedi.







AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Can alan, kan döken terör örgütlerini lanetliyorum. Dün PKK tarafından şehit edilen polislerimiz, evvelsi gün Beytüşşebab Örgütü Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün teşkilatlarımızın başısağolsun. Dün Diyarbakır'da trafik denetle görevini yapan polis kardeşlerimize bomba yüklü kamyonla saldırdılar. Saldırıda polislerimiz şehit oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti.







"İRAN, SURİYE, TÜRKİYE'DEN TOPRAK KOPARMAK İSTİYORLAR"







'Bölge halkının sorunları, bizim sorunlarımız' diyen PKK ve onun uzantıları kan dökmeden geri durmadı. PKK'nın Kürt sorunu diye bir sorunu yok, olsa olsa Kürt vatandaşlarımızın PKK gibi bir sorunu var. Bizim görevimiz de bu sorunu ortadan kaldırmak. Bu eli kanlı terör örgütünü aramızdan uzaklaştırmak. Aracıya, tefeciye, kanlı örgütlere ihtiyaç yok, bunlar ne yerli, ne milli. Bunların üst aklı dışarıda. Aynen FETÖ terör örgütü gibi. Bunlar yukarıda çatı gibi birleşiyor. Milletimiz bunu iyice bilmeli.







Buradaki oyunun adını doğru koymamız lazım. Burada Türkyie'nin geleceği, kardeşliği, toprak bütünlüğü, üniter devlet yapımız, tek bayrak, tek devlet, tek vatan prensipleri yok. Ne var, İran'dan, Suriye'den, Türkiye'den toprak kopararak bölgede istikrarsızlığı sağlamak.







Bunun için çok uğraştılar. Gerek 15 Temmuz'dan önce, gerek sonra bu terör örgütleri bir araya gelip plan yaptılar. 15 Temmuz oldu, öncesi her şeyi mükemmel şekilde yaptılarının, dönüşünün olmadığına karar verdiler. Plan Recep Tayyip Erdoğan'ı halletmek, milleti birbirine düşürmek. Daha sonra kurtarıcı gibi gelip, bu kardeş kavgasını sonu gelmez duruma dönüştürmek. Hesap buydu. 15 Temmuz gecesi, onların hesabının üzerinde bir hesap olduğunu hesap edemediler. 15 Temmuz, milletle onların seçtiği hükümetin ne kadar beraber olduğunu, ne kadar kenetlendiğini bir kez daha dünyaya gösterdi.







"İDAMDAN DAHA BÜYÜK ÖLÜMLER VAR"







15 Temmuz sabahı dostlarımız şaşkın, beklemiyorlardı. Birbirlerini kutlarken bir şaşkınlık. Başladılar, darbeyi kınama yerine, darbecilerin nerede hata yaptıklarını anlatmaya başladılar. Sonunda da bir dahaki sefer darbede başarısız olmamak için '10 altın kural' açıkladılar. 10 değil, 100 bin kuralınız olsa da millet var karşınızda. Yağma yok, FETÖ gelecek hesap verecek. Şehitlerimizin kanını döken herkesten hesap sorulacak. Hesabı sorarken intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz, Türk adaleti hesap soracak. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. İdam bir sefer ölümdür ama ölümden daha büyük ölümler var onlar için.







FETÖ darbe girişiminden sonra kanlı yüzünü gösteren PKK terör örgütü başındaki baronlar bu kanın hesabını verecekler. Türkiye düşmanlarının kurdukları her türlü tezgah bozulacak. Kiralık ruhlar, katiller en ağır şekilde adalette hesabını vermeye başladılar. Bu ülke için can veren şehitlerin, vatanımızdır, ülkemizdir, ay yıldızlı bayrağımızdır. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakacağız.







14 yıldır bu Gazi Meclis çatısı altında toplanan AK Parti aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edecek. AK Parti Türkiye'nin partisidir, 79 milyon vatandaşımızın partisidir. AK Parti davası, millet davasıdır.







"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 126 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"







Geçtiğimiz hafta yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Şehit ve gazilerimizi daha yakından tanımak ve onlar için hazırlanan projeleri değerlendirdik. İhtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeleri yaptık. Çankaya Köşkü'den TİM üyelerini kabul ettik. İşsizliğe dair istatistikler yayınlandı. İşgücüne katılım yüzde 52,5'la rekor düzeye ulaştı. Terör gelmiş, darbe girişimi olmuş hiç ama hiç ekonomimiz zerre etkilenmiyor. Ekonomik göstergelerimiz 15 Temmuz öncesinden daha iyi durumda. Merkez Bankamız, asla bir kuruş piyasaya verme ihtiyacında duymadı. Merkez Bankası rezervleri 120 milyardan, 126 milyar dolara çıktı. Türkiye'de darbe olacak, ekonomide istikrar bozulacak, Türkiye'den paralar çıkacak diyorlardı ya, hepsi koca yalan. Dün Türkiye'ye giren para miktarı çıkandan 1 milyar dolar daha fazla. Yatırım yapılacak ülke hala Türkiye.







10 Ağustos akşamı, 27 gün boyunca devam eden demokrasi nöbetlerinin finalini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdik. 10 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu.







İCRAATLAR VE REFORMLAR







Ekonomi canlandırmak için teşvik primleri hazırladık. Çek sistemindeki düzenlemeler, işadamlarına hususi pasaport verilmesi, şirket kuruluş-tasfiye işlemlerinin basitleştirilmesi, damga vergisi gibi maliyetlerinin kaldırılması. BES yasalaştı, buna göre, artık vatandaş geleceğe yatırım yapacak ve tasarruflarımızı artıracağız. 10 yıl içinde vatandaş devletin de katkısıyla 90 milyar liralık bir tasarruf sağlayacak. Paraya erişimi kolaylaştırmak, yatırımları artırmak için Kalkınma Bankası ve Eximbank'ın sermayesini güçlendiriyoruz. Taşınır malların teminatı mümkün olacak. Bu yıllardan beri konuşulurdu ama hayata geçmezdi, nihayet Meclis'e geliyor. Ümit ederim ki en kısa sürede yasalaşır. Gümrük vergilerinde, kurumlar vergilerinde reformlar yapıyoruz. Türkiye için üretmeye, Türkiye'ye güvenmeye devam edin. Önünüzdeki engelleri tek tek kaldırıyoruz.







Geçen hafta bütün medya organları temsilcileriyle bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi milletimiz yanı sıra en büyük görevlerden birini medya yaptı. Demokrasimizin geleceği için canlarını ortaya koydular ve darbecilere direndiler ve Türkiye'nin geleceğinin aydınlanmasında emek gösterdiler. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür Gazi Meclis'i aydınlatan milletvekillerimizin. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplatımızı yaptık.