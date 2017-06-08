Meclis Başkanı İsmail Kahraman öncülüğündeki toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Her parti kendi teklifini getirecek" dedi



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın öncülüğünü yaptığı içtüzük komisyonu kurulamadı. Toplantı sonrası açıklama yapan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP ve HDP'nin konuya yanaşmadıklarını belirterek, toplantıda TBMM Başkanı'nın, "Anlaşılan o ki, bütün siyasi partiler iç tüzükle ilgili değişiklik tekliflerini kendileri getirecek" dediğini aktardı.







kaynak:habertürk