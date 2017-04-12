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icra borcunu taksitle ödeme imkanı

İCRA BORCUNU TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Adalet Bakanlığı'nın 27 Mayıs 2016'dan itibaren hayata geçirdiği uygulama icra borcu olanlara büyük kolaylık getiriyor. Uygulamanın detayları 'vatandas.uyap.gov.tr'de kamuoyu ile paylaşılıyor.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:11
Puan Ver : İcra Borcunu Taksitle Ödeme İmkanı(9/10)6


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "E-imza veya mobil imza ile giriş yaptığınızda gerekli adımları inceleyerek kredi kartı ile ödeme işlemini yapabilirsiniz.



Eğer dosyanızda herhangi bir haciz bulunmuyorsa ve icra müdürlüğüne değil alacaklıya ödeme yapılmış ise yüzde 2,27; ödeme,icra emrini tebliğ aldıysanız ve icra takibi hakkınızda kesinleşmiş ancak herhangi bir taşınır-taşınmaz malınızda ya da banka hesabınızda haciz yok ise yüzde 4,55; eğer herhangi bir taşınır-taşınmaz malda ya da banka hesabınızda haciz var ancak taşınır-taşınmaz mal satışı henüz yapılmamış ise yüzde 9,10; satış işlemi gerçekleştikten sonra ise yüzde 11,38 oranında icra dosyasına ödediğiniz tutar üzerinden hesaplanacak tahsil harcı icra müdürlüğünce alınır” denildi.



 



kaynak:yenişafak








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