

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "E-imza veya mobil imza ile giriş yaptığınızda gerekli adımları inceleyerek kredi kartı ile ödeme işlemini yapabilirsiniz.



Eğer dosyanızda herhangi bir haciz bulunmuyorsa ve icra müdürlüğüne değil alacaklıya ödeme yapılmış ise yüzde 2,27; ödeme,icra emrini tebliğ aldıysanız ve icra takibi hakkınızda kesinleşmiş ancak herhangi bir taşınır-taşınmaz malınızda ya da banka hesabınızda haciz yok ise yüzde 4,55; eğer herhangi bir taşınır-taşınmaz malda ya da banka hesabınızda haciz var ancak taşınır-taşınmaz mal satışı henüz yapılmamış ise yüzde 9,10; satış işlemi gerçekleştikten sonra ise yüzde 11,38 oranında icra dosyasına ödediğiniz tutar üzerinden hesaplanacak tahsil harcı icra müdürlüğünce alınır” denildi.







kaynak:yenişafak