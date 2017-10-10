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İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı

İÇME SUYU KANALINDA GÖÇÜK: MUHTAR VE KÖYLÜ TOPRAK ALTINDA KALDI

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde içme suyu kanalında çalışan iki kişi göçük altında kaldı. Göçük altında kalanlardan biri köyün muhtarı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı(9/10)5

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, içme suyu kanalında çalışan 1'i muhtar 2 kişi göçük altında kaldı.

SU ŞEBEKESİ İÇİN ÇALIŞIYORLARDI

Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı, toprak altında kaldı.

KÖYLÜLER AFAD'DAN YARDIM İSTEDİ

Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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