

Apple iCloud depolama alanında yeni bir paket duyurdu. Artık iCloud 2 TB depolama alanı sunmaya başladı.







Bulut depolama çözümleri arasında Apple tarafını oluşturan iCloud çözümü, yeni bir depolama alanı kapasitesiyle karşımıza çıktı. Apple, şimdiye kadar iCloud platformunda en fazla 1 TB depolama alanı sunuyordu. Ancak bu rakam artık 2 TB.



iPhone ve iPad başta olmak üzere Mac bilgisayarlarda da kullanılabilen iCloud depolama alanında 2 TB'lık paket ülkemizde KDV dahil 60 TL'den kullanıma sunuldu. ABD fiyatı ise dolar üzerinden 20 dolar şeklinde görülüyor.



An itibariyle iCloud uyumlu cihazlardan satın alınabilen bu kapasite, rakipleri ile aynı doğrultuda bir fiyata sahip. Dropbox, OneDrive ve Google Drive çözümlerinin 1 TB'lık kapasite fiyatları birbirlerine oldukça yakın. 2 TB ise doğrusal bir şekilde fiyatlandırma konusunda 1 TB'ın yaklaşık iki katı.



Yeni paket ile birlikte iCloud, 50 GB, 200 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı çözüm sunar hale geldi. Ücretsiz olarak verilen depolama alanında ise bir değişiklik yok, halen 5 GB veriliyor.



Dün ortaya çıkan bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. iPhone 7 ailesi 256 GB depolama alanı sunan versiyonlara sahip olacak. Bununla birlikte iCloud'da artış yapılması dikkat çekici oldu.



ZenFone 2 için Marshmallow güncellemesi çıktı!