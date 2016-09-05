Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

icloud 2 tb depolama alanıyla güncellendi!

İCLOUD 2 TB DEPOLAMA ALANIYLA GÜNCELLENDİ!

Apple iCloud depolama alanında yeni bir paket duyurdu. Artık iCloud 2 TB depolama alanı sunmaya başladı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:55
Puan Ver : İcloud 2 Tb Depolama Alanıyla Güncellendi!(9/10)10


Apple iCloud depolama alanında yeni bir paket duyurdu. Artık iCloud 2 TB depolama alanı sunmaya başladı.



 



Bulut depolama çözümleri arasında Apple tarafını oluşturan iCloud çözümü, yeni bir depolama alanı kapasitesiyle karşımıza çıktı. Apple, şimdiye kadar iCloud platformunda en fazla 1 TB depolama alanı sunuyordu. Ancak bu rakam artık 2 TB.



iPhone ve iPad başta olmak üzere Mac bilgisayarlarda da kullanılabilen iCloud depolama alanında 2 TB'lık paket ülkemizde KDV dahil 60 TL'den kullanıma sunuldu. ABD fiyatı ise dolar üzerinden 20 dolar şeklinde görülüyor.



An itibariyle iCloud uyumlu cihazlardan satın alınabilen bu kapasite, rakipleri ile aynı doğrultuda bir fiyata sahip. Dropbox, OneDrive ve Google Drive çözümlerinin 1 TB'lık kapasite fiyatları birbirlerine oldukça yakın. 2 TB ise doğrusal bir şekilde fiyatlandırma konusunda 1 TB'ın yaklaşık iki katı.



Yeni paket ile birlikte iCloud, 50 GB, 200 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı çözüm sunar hale geldi. Ücretsiz olarak verilen depolama alanında ise bir değişiklik yok, halen 5 GB veriliyor.



Dün ortaya çıkan bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. iPhone 7 ailesi 256 GB depolama alanı sunan versiyonlara sahip olacak. Bununla birlikte iCloud'da artış yapılması dikkat çekici oldu. 



ZenFone 2 için Marshmallow güncellemesi çıktı!








Etiketler: İcloud  2  Tb  Depolama  Alanıyla  Güncellendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER