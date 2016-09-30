İÇKİLİ YERLERİ KAPATAN VALİ'YE TEPKİ: TRİBÜNE OYNUYOR
YOZGAT Valiliği'nin sadece FETÖ ve terörle mücadelede uygulanacağını söylenen OHAL kapsamında il genelinde getirdiği 'içki yasağı' tartışılıyor. Kapatılan içkili yerlerin sahipleri karara tepki gösterirken, Vali Kemal Yurtnaç'ın 'pancar paralarının buralarda yenildiği' açıklamaları da 'Vali tribünlere oynuyor' yorumlarına neden oldu.
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