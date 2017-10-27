İÇİŞLERİ'NDEN OPERASYON! 1 VALİ YARDIMCISI VE 5 KAYMAKAM FETÖ NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığı aralarında Samsat ve Ağın kaymakamlarının da olduğu 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam, FETÖ ile bağlantıları nedeniyle görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele kapsamında 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam görevden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.
SAMSAT KAYMAKAMINA TEBLİGAT YAPILDI
Operasyon kapsamında görevden alınanlar arasında Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor.
Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım'a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.
AĞIN KAYMAKAMI DA ALINDI
Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen Ağın Kaymakamı Abdullah Özadalı da görevden uzaklaştırıldı. Özadalı, 15 Ekim 2016 tarihinden beri Ağın Kaymakamı olarak görev yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar