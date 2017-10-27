İçişleri Bakanlığı aralarında Samsat ve Ağın kaymakamlarının da olduğu 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam, FETÖ ile bağlantıları nedeniyle görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele kapsamında 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.

SAMSAT KAYMAKAMINA TEBLİGAT YAPILDI

Operasyon kapsamında görevden alınanlar arasında Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor.

Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım'a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.

AĞIN KAYMAKAMI DA ALINDI

Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen Ağın Kaymakamı Abdullah Özadalı da görevden uzaklaştırıldı. Özadalı, 15 Ekim 2016 tarihinden beri Ağın Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: haberinburada