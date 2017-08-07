İÇİŞLERİ, SÜPER KUPA'DA YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Maç öncesi, maç esnasında taraftarların çıkardığı olaylar, maç sonrasında seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere Bakanlık, bu maçla ilgili müfettiş görevlendirildi.
Kaynak: haberinburada
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