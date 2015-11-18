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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'YAZI' SORUŞTURMASI


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'YAZI' SORUŞTURMASI
Tarih : 18 Kasım 2015, 14:03
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı'ndan 'yazı' Soruşturması(6/10)7


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör operasyonunun ardından bazı evlerin duvarlarına yazı yazılmasına ilişkin inceleme başlatılması talimatı verdi.



Alınan bilgiye göre, Silvan'daki terör operasyonunun ardından bazı evlerin duvarlarına yazı yazılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Diyarbakır Valiliğine konuyla ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi. İncelemenin ardından gerek görülmesi durumunda konuyla ilgili soruşturma açılabileceği öğrenildi.








Etiketler: İçişleri  Bakanlığı  Ndan    Yazı    Soruşturması    haber

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