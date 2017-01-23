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içişleri bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınarak terör örgütlerine büyük darbe vuruldu.

Tarih : 23 Ocak 2017, 11:37
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Açıklaması(10/10)8


BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



Son bir hafta içerisinde(16–23 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 228 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 372 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 36 kişi tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



1.218 kişi gözaltına alınmış bunlardan 572'si tutuklanmıştır.



SOL YLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ yakalanmıştır. Ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır.



 



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;



>5'i ölü,



>1'i yaralı,



>4'ü sağ yakalanan,



>11'i teslim olan olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



 



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;



>Teröristler tarafından kullanılan 4 ilde (Bitlis-5, Diyarbakır-15, Şırnak-7, Tunceli-21) 48 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,



>Tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,



>573 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,



>7 el bombası,



>24'ü ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 17 Kaleşnikov, 6 M16) olmak üzere 50 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



 



kaynak:sabah








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