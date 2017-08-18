İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirlerini artırdı. Bayram tatili süresince, polis ve jandarmadan toplam 53 bin 936 personel görevlendirilidi. İlk kez bir bayramda bu denli geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirileceği belirtilirken, bayram tatili süresince 'tuzak radar' algısına neden olacak yöntemlerle radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.

GÖREVLİ PERSONEL SAYISI 2 KATINA ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde; trafik tedbirlerinde 4 bin 771 polis ve bin 300 jandarma olmak üzere 6 bin 71 trafik ekibi, 21 bin 531 polis ve 5 bin 200 jandarma olmak üzere 26 bin 731 personel görevlendirildi. Bu yılki 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ise 5 bin 399 polis ve bin 236 jandarma olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik ekibi, 43 bin 117 polis ve 8 bin 750 jandarma olmak üzere toplam 51 bin 927 personel görevlendirildi. Böylece 2016 yılına göre, bu bayram tatilinde trafik tedbirlerinde görevlendirilecek personel sayısı 2 katına çıkarıldı.

BİLGİLENDİRME YAPILMASI İSTENDİBakanlık ayrıca, denetim yapacak olan personelden trafiktekilere karşı görünür olmalarını, yüz yüze temasa önem vermelerini, saygı ve nezaket kuralları içine davranmalarını isterken, yola çıkacaklardan ise ön ve arka koltukta oturanlara emniyet kemeri takmalarını, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamalarını, şerit kullanma kurallarına riayet etmelerini ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapmalarını istedi.

GÖNDERİLEN GENELGEDE ALINACAK ÖNLEMLER SIRALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulamaya konulan 'Uygulama Takip Projesi'yle (UTP) ilk kez görevli ekip ve personelin güzergahtaki konumları, denetimleri ve sonuçlarının anlık olarak merkezden takip edileceği belirtildi. Kurban Bayramı trafik denetimleri kapsamında alınacak önlemlerle ilgili 81 il valiliğini de uyaran bakanlık, valiliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler şöyle sırlandı:"Bayram tatili süresince son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun olduğu güzergahlarda ek tedbirler alınacak. Bu bölgelerde kazanın meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergahlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve yoğunlukları dikkate alınacak. Kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergahta önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda, 10-20 km'de bir resmi ekip görevlendirilecek. Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20. 00 saatleri ile, özellikle otobüs kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00- 07.00 saatleri arasında trafik denetimleri yoğunlaştırılacak. Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, 'Tuzak Radar' algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecek. Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde, riske yönelik tedbirler geliştirilecek." - Ankara

Kaynak: haberinburada