İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HDP AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı, HDP'ye gerçekleştirilen terör operasyonunda 11 milletvekilinin gözaltına alındığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, HDP'ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada...
İçişleri Bakanlığı, HDP'ye gerçekleştirilen terör operasyonunda 11 milletvekilinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, HDP'ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada 11 milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimlerin arasında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in ismi yer aldı. Marmara'da Yaşıyor ve 26 Yaş Üzeriyseniz Hediye Tatil İçin Tıklayın!Butatilbizden.com Doktorlar yeni zayıflama haplarının etkisi karşısında şoke oldular.Doğal ürün Esnaf odaları bilgilendirilme toplantısı yapıldı
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