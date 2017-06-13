İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır. Gözaltı kararı çıkarılanların tamamı ByLoock kullanıcısı olup kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilmiş kişilerdir" denildi.
kaynak:hürriyet
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