İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM
Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok, İçişleri'ndeki görevini Muhterem İnce'ye devretti.
OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 Eylül 2016 tarihli ve 29 bin 827 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
Uzun zamandır beklenen valiler ve emniyet müdürleri atamaları yapıldı. Resmi gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanan emniyet müdürleri ve valilerin atanmasına ilişkin kararnamelerle önemli değişikler görüldü.
Valiler Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı.
Emniyet Genel Müdürü olan Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı görevini Muhterem İnce'ye devretti.
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