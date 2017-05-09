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içişleri bakanlığı:9 ayda bin 127 sığınak imha edildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:9 AYDA BİN 127 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre terör örgütüne ait 9 ayda bin 127 sığınak ve barınak imha edildi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı:9 Ayda Bin 127 Sığınak İmha Edildi(9/10)8


İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda; teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde 540 sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirilirken, bu dönem kullanılmaz hale getirilen bin 127 sığınak ve barınakla yüzde 208'lik artış sağlandı.



Ağrı'da 13, Antalya'da 2, Batman'da 45, Bingöl'de 171, Bitlis'te 104, Diyarbakır'da 174, Elazığ'da 4, Erzurum'da 12, Giresun'da 1, Hakkari'de 35, Hatay'da 11, Iğdır'da 5, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 4, Kars'ta 16, Mardin'de 65, Muş'ta 38, Osmaniye'de 1, Siirt'te 51, Şırnak'ta 144, Tunceli'de 196, Van'da 27 ve Tokat'ta 1 olmak üzere toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.



 



kaynak:milliyet








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