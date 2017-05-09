

İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda; teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde 540 sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirilirken, bu dönem kullanılmaz hale getirilen bin 127 sığınak ve barınakla yüzde 208'lik artış sağlandı.







Ağrı'da 13, Antalya'da 2, Batman'da 45, Bingöl'de 171, Bitlis'te 104, Diyarbakır'da 174, Elazığ'da 4, Erzurum'da 12, Giresun'da 1, Hakkari'de 35, Hatay'da 11, Iğdır'da 5, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 4, Kars'ta 16, Mardin'de 65, Muş'ta 38, Osmaniye'de 1, Siirt'te 51, Şırnak'ta 144, Tunceli'de 196, Van'da 27 ve Tokat'ta 1 olmak üzere toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.







kaynak:milliyet