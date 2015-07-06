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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SURİYELİ ARAÇLARA PLAKA ZORUNLULUĞU GETİRDİ


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SURİYELİ ARAÇLARA PLAKA ZORUNLULUĞU GETİRDİ
Tarih : 06 Temmuz 2015, 17:31
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Suriyeli Araçlara Plaka Zorunluluğu Getirdi(8/10)8


İçişleri, Suriye plakalı araçların takibi için 3 Nisan'dan itibaren Türk plakası alma zorunluluğu getirdi. Doğu illerinde hatta İstanbul'da binlerce Suriye plakalı araba yollarda dolaşırken, sadece 1.915 araç Türk plakası aldı.



Kayıt altına alınan Suriyeli araçlara il kodundan sonra geçici tescil olarak SAA 001'den SZZ 999'a kadar sıralı plakalar veriliyor.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ise plaka veriliş anının fotoğraflarını Twitter'dan yayımladı. Alınan bilgilere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 76 Suriyeli'nin aracına geçici Türk plakası takıldı.








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