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İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON BİR HAFTADA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, ele geçirilen 43 teröristten 26'sı öldürüldü.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı(7/10)3

İçişleri Bakanlığı, 1 haftalık operasyonların bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre; yürütülen operasyonlar kapsamında, 26'sı ölü olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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