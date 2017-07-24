Ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, ele geçirilen 43 teröristten 26'sı öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı, 1 haftalık operasyonların bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre; yürütülen operasyonlar kapsamında, 26'sı ölü olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: haberinburada