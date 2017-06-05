İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Mayıs- 5 Haziran 2017 tarihleri arasında Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 548 operasyon gerçekleştirilerek, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 278 kişi gözaltına alındı.







Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 920 kişi gözaltına alındı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada; 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.







kaynak:milliyet