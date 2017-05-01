

İçişleri Bakanlığı bir haftalık terör operasyonu bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde 578 terör operasyonu düzenlendiği ve 65 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 579 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.







kaynak:milliyet