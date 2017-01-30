

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: Son bir hafta içerisinde (23–30 Ocak 2017); bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 328 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 41 kişi tutuklanmıştır.







Yabancı islamcı teröristlerle mücadele kapsamında, IŞİD terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır.







FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 625 kişi gözaltına alınmış bunlardan 42'si tutuklanmıştır.







"Sol" terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştır.







Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.







Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; Teröristler tarafından kullanılan 5 ilde (Tunceli-12, Bitlis-6, Hatay-5, Şırnak-1, Batman-1) 25 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, Tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 418 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 17 el bombası, 32'si ağır ve uzun namlulu (6 Roketatar, 3 Bixi, 2 Keskin Nişancı Tüfeği, 21 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 43 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.







Uuyuşturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 586 operasyonda; Piyasa değeri 11.639.000 TL olan; 891 kg 793 gr Esrar, 112 kg Eroin, 299.502 adet Uyuşturucu Hap, 13 kg 734 gr Metamfetamin, 3 kg kokain, 140 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 5.582.704 TL olan; 783.528 adet Kaçak Sigara, 24.502 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 765 kişi gözaltına alınmış, 101 kişi tutuklanmıştır.







Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 2.286 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 38 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştır."







kaynak:hürriyet