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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AZ ÖNCE AÇIKLADI! FAALİYETLERİ DURDURULDU


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AZ ÖNCE AÇIKLADI! FAALİYETLERİ DURDURULDU
Tarih : 11 Kasım 2016, 17:29
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Az Önce Açıkladı! Faaliyetleri Durduruldu(7/10)7


İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamında, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyeti valilikler tarafından durduruldu.



Bakanlığın açıklamasında, bunlara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, terör örgütleriyle irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin hız kesmeden kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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